Минфин намерен снять запрет на зарубежные счета россиян

По его словам, законопроект уже написан Минфином и согласовывается с ведомствами "с переменным успехом".

"Назрела необходимость отменить и требования о репатриации валютной выручки, отменить учет за судьбой аванса по импорту и, кроме того, любые ограничения по движению счетов граждан России, как валютных резидентов, так и валютных нерезидентов", — сказал Моисеев.

Инициативу Минфина поддерживают Минэкономразвития, ФТС и ФНС, однако ЦБ "занимает более осторожную позицию".

Есть большие сомнения, что все валютные ограничения будут отменены.

Эдуард Савуляк,

директор московского офиса компании Tax Consulting UK:

— Психологически как минимум это, я уверен, всеми воспримется однозначно очень хорошо. С другой стороны, честно скажу, что будет именно так, то есть полностью отменят все ограничения, я в это очень мало верю. Мы видим, что ЦБ осторожничает, ЦБ боится давления на курс... Поэтому как минимум то, что снимут все ограничения, я сомневаюсь. Это то, что касается юрлиц. Теперь про физлиц. С одной стороны, я удивлен, что вроде бы не против налоговая служба, но на самом деле, если вспомнить, у нас до 2013 года штрафов ужасных, 100-процентных за то, что неправильно вы деньги зачислили на свой зарубежный счет, их ведь не было. Эти большие штрафы позволяют у нас исполнять план по сборам. Сильно благодаря вот этим ужасным штрафам у нас сейчас подавляющее большинство россиян отказывается от личных зарубежных счетов. Именно из-за того, чтобы на эти штрафы не попасть. Если вольница такая будет, прямо скажем, денежки из России побегут в зарубежные банки очень даже большим таким ручейком.

В прошлом году уже был принят ряд поправок, призванных упростить валютное регулирование. Например, были утверждены послабления для граждан, проводящих за рубежом более полугода.

Рустам Вахитов,

руководитель налоговой практики International Tax Associate:

— Скорее всего, пройдет какая-то либерализация, похожая на то, что было сделано в отношении физических лиц, по которым были даны освобождения для людей, фактически проживающих за пределами России. Я бы не ожидал такой суперлиберальной формы регулирования, которая, как может показаться, была предложена. Послабления будут, но где они закончатся и в чем они конкретно будут выражаться, сложно обсуждать, пока не появился соответствующий законопроект.

На обязательной репатриации валютной выручки настаивает Центробанк, для которого валютный контроль является инструментом выполнения антиотмывочных требований FATF.

По мнению Минфина, альтернативой контролю за движением средств по счетам должна стать отчетность для юрлиц, которая заменит нынешние механизмы расчета и контроля состояния платежного баланса. "Более того, конечно, мы должны будем ввести ответственность за непредоставление отчетности или создание недостоверной отчетности", — предупредил Моисеев.