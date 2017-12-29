Министр сельского хозяйства Израиля отчаялся и призвал граждан просить у бога дождь

В Израиле министр сельского хозяйства отчаялся бороться с продолжительной засухой и призвал людей молить бога о дожде, сообщает Reuters.
Уже четвертый год в Израиле продолжается засуха. Страна испытывает серьезный дефицит водных ресурсов. Плодородные земли превращаются в пустыни, из-за чего страдают фермерские хозяйства. Правительство уже не в силах контролировать ситуацию.
"Мы значительно снизили цены на воду, мы также изучаем способы снизить расход воды на некоторые культуры, но молитва определенно должна помочь", — заявил Ариэль.
У Стены Плача в Иерусалиме несколько тысяч человек собрались для массовой молитвы за окончание засухи.
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