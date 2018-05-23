Минобороны опубликовало видео пуска ракет с подводной лодки

Министерство обороны опубликовало видео, на котором показан пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий", сообщает РИА Новости.
22 мая головной корабль проекта 955 "Борей" успешно запустил четыре ракеты из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельбу выполнили из подводного положения.
Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта "Борей" состоялась впервые.
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