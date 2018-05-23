Минобороны опубликовало видео пуска ракет с подводной лодки

22 мая головной корабль проекта 955 "Борей" успешно запустил четыре ракеты из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельбу выполнили из подводного положения.

Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта "Борей" состоялась впервые.