Минобороны поздравило россиян роликом с щеночками

Ролик называется "Верные друзья" поздравляют вас с наступившим Новым годом".

На видео щенки играют и резвятся в снегу и занимаются с инструкторами. Ролик был снят в 170 учебном центре служебного собаководства вооруженных сил, сообщает РИА Новости.