Минобороны поздравило россиян роликом с щеночками

Министерство обороны поздравило россиян новогодним роликом служебными щенками и собаками.
Ролик называется "Верные друзья" поздравляют вас с наступившим Новым годом".
На видео щенки играют и резвятся в снегу и занимаются с инструкторами. Ролик был снят в 170 учебном центре служебного собаководства вооруженных сил, сообщает РИА Новости.
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