Минобороны решило превратить советские ракеты в неуязвимое стратосферное оружие

В начале 2000-х эти ракеты были сняты с вооружения, а до этого эксплуатировались фактически с декабря 1968 года. В первую очередь они предназначены для уничтожения вражеских кораблей, радиолокационных станций и хорошо укрепленных стратегических объектов.

В ходе глубокой модернизации Х-22 планируется практически полностью заменить элементную базу боеприпаса. Эксперты отмечают, что это даст ракетам уникальные возможности и позволит им сравняться по характеристикам с новейшими крылатыми ракетами Х-32, которые считаются практически неуязвимыми для ПВО и истребителей-перехватчиков противника.

Оснащение боеприпаса зависит от решаемых задач: он может нести обычный фугасно-кумулятивный или термоядерный заряд. В ходе глубокой модернизации Х-22 практически полностью заменят элементную базу боеприпаса. В итоге ракеты получат уникальные возможности, сравнявшись по характеристикам с современной Х-32.

Как действует современная ракета Х-32

Основной носитель для Х-32 — самолет Ту-22МЗ. Заложенное сочетание скорости и непредсказуемой траектории полета делает эту ракету практически неуязвимой для зенитных комплексов и истребителей противника.

После пуска с самолета включаются ее двигатели. Х-32 тут же начинает резкий набор высоты и выходит в стратосферу. Достигнув заданной скорости, двигатель ракеты переводился на маршевый режим работы. На завершающем участке боеприпас атакует цель в крутом пикировании на гиперзвуковой скорости.