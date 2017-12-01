Минский суд признал право женщины называть бывшего мужа "чмом"

Между супругами произошла ссора, после чего женщина с ребенком ушла к соседке. Вернувшись, супруга не обнаружила дома ни мужа, ни ноутбук. На требование вернуть компьютер, супруг потребовал подтверждающие правообладание документы. Женщина в ответ назвала мужчину "чмом". Бывший супруг написал заявление об оскорблении.

В суде женщина признала, что обозвала мужчину. "Безусловно, "чмо" — жаргонное слово, но это аббревиатура, которая расшифровывается как "человек, морально опустившийся"", — заявила она.

Суд принял решение освободить женщину от ответственности.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал рэпера Басту (Василия Вакуленко) выплатить Децлу (Кириллу Толмацкому) 50 тысяч рублей за запись в соцсетях "Децл — лохматое чмо", пишет Lenta.ru.