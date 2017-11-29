Митрополит Иларион рассказал, как бороться с радикальным исламом

"Мне часто вспоминается высказывание моего ватиканского коллеги кардинала Коха, сделанное, когда он еще был епископом в Швейцарии, — говорит митрополит Волоколамский. — Он сказал, что мы должны бояться не сильного ислама, а слабого христианства. Я думаю, что это очень правильный подход".

По мнению митрополита, христианство не сможет противостоять серьезным вызовам, если оно превратится только в традицию. Это будет не реальным, а номинальным христианством. Он отметил, что одной из важнейших задач борьбы с терроризмом является его профилактика, в том числе работа с молодежью и преодоление религиозной безграмотности.