Митрополит Иларион рассказал, как бороться с радикальным исламом

Митрополит Иларион считает, что верующие не должны бояться усиления радикального ислама в мире, ослабление христианства гораздо страшнее. Об этом он сообщил "Известиям".
"Мне часто вспоминается высказывание моего ватиканского коллеги кардинала Коха, сделанное, когда он еще был епископом в Швейцарии, — говорит митрополит Волоколамский. — Он сказал, что мы должны бояться не сильного ислама, а слабого христианства. Я думаю, что это очень правильный подход".
По мнению митрополита, христианство не сможет противостоять серьезным вызовам, если оно превратится только в традицию. Это будет не реальным, а номинальным христианством. Он отметил, что одной из важнейших задач борьбы с терроризмом является его профилактика, в том числе работа с молодежью и преодоление религиозной безграмотности.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.