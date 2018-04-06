Морских свинок и персидского кота Скрипалей сожгли

Британские СМИ узнали судьбу питомцев, живших в доме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Две морские свинки скончались в результате обезвоживания и не были отравлены, но их тела пришлось сжечь из опасений, что они все же содержат следы нервно-паралитического вещества, сообщает The Mirror.
Черного персидского кота россиян усыпили ветеринары из-за "бедственного состояния" и "страданий". Мертвое животное было обследовано в химической лаборатории Портон-Дауна, а затем кремировано, сказано в статье.
Известия о судьбе домашних животных россиян появились только сейчас, потому что дом Скрипаля был опечатан властями, пишет "Росбалт".
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Их нашли без сознания у ресторана в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что они пострадали от боевого вещества типа "Новичок".
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