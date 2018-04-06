Морских свинок и персидского кота Скрипалей сожгли

Черного персидского кота россиян усыпили ветеринары из-за "бедственного состояния" и "страданий". Мертвое животное было обследовано в химической лаборатории Портон-Дауна, а затем кремировано, сказано в статье.

Известия о судьбе домашних животных россиян появились только сейчас, потому что дом Скрипаля был опечатан властями, пишет "Росбалт".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Их нашли без сознания у ресторана в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что они пострадали от боевого вещества типа "Новичок".