Мощный шторм обнажил окаменевший лес в Британии

Мощный шторм, обрушившийся на город Редкар в Британии, позволил жителям прогуляться по окаменевшему лесу возрастом 7 тыс. лет.
Волны смыли прибрежные пески, и теперь во время отлива теперь можно увидеть останки древних берез, дубов, сикоморов и буков. Видны там и лодки, пошедшие ко дну, пишет "Росбалт".
Первое упоминание об этом лесе можно встретить в источниках от 1871 года, когда на этом месте нашли кабаньи клыки и оленьи рога, пишет GazetteLive.
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