Мощный шторм обнажил окаменевший лес в Британии

Волны смыли прибрежные пески, и теперь во время отлива теперь можно увидеть останки древних берез, дубов, сикоморов и буков. Видны там и лодки, пошедшие ко дну, пишет "Росбалт".

Первое упоминание об этом лесе можно встретить в источниках от 1871 года, когда на этом месте нашли кабаньи клыки и оленьи рога, пишет GazetteLive.