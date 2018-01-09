Москвичка проехала 400 метров на такси за два миллиона рублей

45-летняя женщина, поймав на улице машину KIA, проехала от башни "Империя" до башни "Федерация" в "Москва-Сити".

Выйдя из такси, москвичка обнаружила, что оставила в салоне сумку Louis Vuitton стоимостью 180 тысяч рублей. В сумке были порядка 50 тысяч рублей, банковские карточки, а также серьги и кольцо общей стоимостью свыше 1,5 млн рублей.

Владелец автомобиля установлен, проверяется его причастность к краже, пишет bfm.ru. Ведется разбирательство.