Мстительного жителя Алтайского края отправят в колонию за проколы колес чужого автомобиля

Злоумышленник хотел отомстить соседу, выпил и ночью пришел на чужую усадьбу. Там он в нескольких местах напильником проколол шины автомобиля Hyundai Tucson.

На суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Он совершил преступление, когда был осужден условно. Злоумышленника признали виновным и приговорили к лишению свободы.