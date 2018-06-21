Мстительного жителя Алтайского края отправят в колонию за проколы колес чужого автомобиля

В Алтайском крае мужчина проколол колеса соседскому автомобилю Hyundai Tucson, сообщает прокуратура региона.
Злоумышленник хотел отомстить соседу, выпил и ночью пришел на чужую усадьбу. Там он в нескольких местах напильником проколол шины автомобиля Hyundai Tucson.
На суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Он совершил преступление, когда был осужден условно. Злоумышленника признали виновным и приговорили к лишению свободы.
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