Мстительного жителя Алтайского края отправят в колонию за проколы колес чужого автомобиля

Сегодня, 19:12.
Происшествия

В Алтайском крае мужчина проколол колеса соседскому автомобилю Hyundai Tucson, сообщает прокуратура региона.

Автомобиль.
Автомобиль. Фото: СС0.

Злоумышленник хотел отомстить соседу, выпил и ночью пришел на чужую усадьбу. Там он в нескольких местах напильником проколол шины автомобиля Hyundai Tucson.

На суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Он совершил преступление, когда был осужден условно. Злоумышленника признали виновным и приговорили к лишению свободы.

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