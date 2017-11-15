Мутко "заговорил" на чистом английском

"Ибрагимовичу я предложил паспорт наш, чтобы он за сборную России выступал. Я когда в Ростове был, Златан весь такой сидит, а я ему: "Добро пожаловать на чемпионат мира". На чистом английском. А он извинился и сказал, что больше не будет выступать за Швецию. А я Ибре отвечаю: "Я тебе не за Швецию предлагаю (играть)". А он: "Интересная мысль!"" — рассказал Мутко.

36-летний Ибрагимович завершил карьеру в сборной в июне 2016 года. На его счету 116 матчей, в которых он забил 62 гола. В настоящий момент швед, играющий за английский "Манчестер Юнайтед", восстанавливается от травмы, пишет Lenta.ru.

Факт

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Жеребьевка финальной стадии состоится в Москве 1 декабря.

Справка

Ранее Владимир Путин подарил Виталию Мутко на день рождения самоучитель английского языка. "Поскольку Виталий Леонтьевич не только наш футбол возглавляет, но и по международной линии активно функционирует, хочу подарить ему самоучитель английского языка", — сказал Путин, открывая заседание президентского совета по развитию физкультуры и спорта.

Виталий Мутко всех поразил своей речью в Цюрихе в 2010 году на представлении российской заявки на право принять ЧМ-2018. Речь была произнесена на английском языке, но с характерным славянским акцентом. Министр обещал, что к 2018 году будет говорить по-английски.