МВФ назвал главные риски мировой экономики

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) опубликовал заявление о том, что рост мировой экономики усилился. Однако в среднесрочной перспективе для экономики сохраняются риски, причем они "смещены в сторону ухудшения". Об этом говорится в коммюнике 37-го совещания МВФК, опубликованного на сайте МВФ.
В числе главных рисков эксперты назвали растущую финансовую уязвимость, растущую напряженность в торговле и геополитической сфере, а также самый высокий за всю историю уровень глобального долга.
"Неблагоприятные демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут снизить потенциал для более высокого и более инклюзивного роста в будущем", — говорится в документе.
При этом МВФК считает, что "окно возможностей остается открытым" и оно должно быть использовано "для проведения политики и реформ, которые поддержат сегодняшний подъем", пишет РБК.
Ранее, 17 апреля,? МВФ обновил глобальный прогноз, в котором предложил готовиться к более трудным временам.
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