МВФ назвал главные риски мировой экономики

В числе главных рисков эксперты назвали растущую финансовую уязвимость, растущую напряженность в торговле и геополитической сфере, а также самый высокий за всю историю уровень глобального долга.

"Неблагоприятные демографические факторы и низкие темпы роста производительности могут снизить потенциал для более высокого и более инклюзивного роста в будущем", — говорится в документе.



При этом МВФК считает, что "окно возможностей остается открытым" и оно должно быть использовано "для проведения политики и реформ, которые поддержат сегодняшний подъем", пишет РБК.

Ранее, 17 апреля,? МВФ обновил глобальный прогноз, в котором предложил готовиться к более трудным временам.