На Алтае будут судить бригадира и крановщика, из-за которых на рабочего упала часть железобетонной плиты

В Алтайском крае перед судом предстанут бригадир и крановщик. По их вине на строителя с высоты около 20 метров упал кусок железобетонной плиты, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Мужчина от полученной травмы скончался.
По данным следствия, 19 декабря 2016 в Рубцовске, на территории бывшего завода, строительная бригада разбирала конструкции предприятия. Процессом руководил житель Первомайского района. Бригадир нарушил требования безопасности и приказал рабочим снимать железобетонные плиты с крыши с помощью стрелового крана.
Во время демонтажа плиты, от нее откололся кусок и с высоты 20 метров упал на стоящего внизу рабочего. Удар пришелся по голове. В результате 40-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался в городской больнице.
"В ходе следствия была установлена причинно-следственная связь между нарушениями строительных норм со стороны бригадира и крановщика и смертью гражданина", - отметили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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