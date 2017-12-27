На Алтае будут судить бригадира и крановщика, из-за которых на рабочего упала часть железобетонной плиты

По данным следствия, 19 декабря 2016 в Рубцовске, на территории бывшего завода, строительная бригада разбирала конструкции предприятия. Процессом руководил житель Первомайского района. Бригадир нарушил требования безопасности и приказал рабочим снимать железобетонные плиты с крыши с помощью стрелового крана.

Во время демонтажа плиты, от нее откололся кусок и с высоты 20 метров упал на стоящего внизу рабочего. Удар пришелся по голове. В результате 40-летний мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался в городской больнице.

"В ходе следствия была установлена причинно-следственная связь между нарушениями строительных норм со стороны бригадира и крановщика и смертью гражданина", - отметили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.