На Алтае девушка отсудила 100 тысяч рублей за травмы, полученные в ДТП

В Майминском районе девушка отсудила компенсацию морального вреда из-за травм, полученных в ДТП в Томске, сообщает прокуратура Республики Алтай.
В суде установили, что 16-летнюю жительницу Майминского района осенью 2017 года сбили в Томске. Водитель нарушил ПДД и наехал на девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Потерпевшая получила легкий вред здоровья. Она также рассказала о нравственных страданиях из-за повреждения лица.
Суд признал мужчину виновным, он должен выплатить штраф. Девушка оценила моральный вред в 500 тысяч рублей. Суд же взыскал с водителя компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
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