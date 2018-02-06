На Алтае девушка отсудила 100 тысяч рублей за травмы, полученные в ДТП

Сегодня, 16:34.
Происшествия

В Майминском районе девушка отсудила компенсацию морального вреда из-за травм, полученных в ДТП в Томске, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Суд, правосудие.
Суд, правосудие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В суде установили, что 16-летнюю жительницу Майминского района осенью 2017 года сбили в Томске. Водитель нарушил ПДД и наехал на девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Потерпевшая получила легкий вред здоровья. Она также рассказала о нравственных страданиях из-за повреждения лица.

Суд признал мужчину виновным, он должен выплатить штраф. Девушка оценила моральный вред в 500 тысяч рублей. Суд же взыскал с водителя компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

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