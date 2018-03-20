На Алтае могут осудить парня, от которого забеременела несовершеннолетняя

По версии следствия, в октябре 2017 года парень у себя дома совершил половое сношение со знакомой. Юноша знал, что она несовершеннолетняя.

В ноябре девушка узнала, что беременна и сообщила об этом матери.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они продолжают расследование.