На Алтае молодая женщина украла золото у мывшейся в душе подружки

Сегодня, 14:04.
Происшествия

В Горно-Алтайске задержали 24-летнюю горожанку, подозреваемую в краже золота у своей знакомой.

Душ. Водные процедуры.
Душ. Водные процедуры. Фото: unise.ru.

Студентка одного из учебных города обратилась за помощью в полицию. По словам девушки, ее знакомая похитила из комнаты в общежитии золотое украшение — золотую цепь с кулоном ценой 12 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, к ней в общежитие вечером  пришла давняя знакомая. Во время посещения хозяйка комнаты решила принять душ, а когда вернулась обратно, то знакомая быстро засобиралась домой.

Обнаружив пропажу, девушка позвонила ушедшей гостье. Та не призналась в краже, а обвинила потерпевшую в том, что на, якобы, сама потеряла украшение. Не договорившись с приятельницей, студентка написала заявление в полицию

Стражи порядка задержали подозреваемую, которая раньше уже попадалась в поле зрения полиции за совершение других преступлений. Молодая женщина созналась, что украла дорогую вещь, так как цепочка ей очень понравилась.

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