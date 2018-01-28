На Алтае молодая женщина украла золото у мывшейся в душе подружки

В Горно-Алтайске задержали 24-летнюю горожанку, подозреваемую в краже золота у своей знакомой.
Студентка одного из учебных города обратилась за помощью в полицию. По словам девушки, ее знакомая похитила из комнаты в общежитии золотое украшение — золотую цепь с кулоном ценой 12 тысяч рублей.
По словам потерпевшей, к ней в общежитие вечером пришла давняя знакомая. Во время посещения хозяйка комнаты решила принять душ, а когда вернулась обратно, то знакомая быстро засобиралась домой.
Обнаружив пропажу, девушка позвонила ушедшей гостье. Та не призналась в краже, а обвинила потерпевшую в том, что на, якобы, сама потеряла украшение. Не договорившись с приятельницей, студентка написала заявление в полицию
Стражи порядка задержали подозреваемую, которая раньше уже попадалась в поле зрения полиции за совершение других преступлений. Молодая женщина созналась, что украла дорогую вещь, так как цепочка ей очень понравилась.
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