На Алтае парни украли водяную станцию

Необычную воровскую операцию провернули два молодых бийчанина в селе Иконниково Смоленского района Алтайского края. 25-летний и 22-летний горожане приехали в село, чтобы специально украсть водяную станцию, установленную в погребе жилого дома, пишет пресс-служба краевого главка МВД.
Как установили полицейские, злоумышленники пробрались в дом через окно веранды дома, в котором временно никто не проживал.
Криминалистам удалось установить, что похитителей было двое. Сотрудники угрозыска установили, что подозреваемыми могут быть двое приезжих бийчан, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Их задержали.
Как оказалось, парни спрятали похищенное оборудование у знакомого. Водяную станцию нашли и вернули хозяевам. Задержанные пояснили, что насос они хотели поставить в доме одного из них для личного использования.
Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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