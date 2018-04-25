На Алтае парни украли водяную станцию

Как установили полицейские, злоумышленники пробрались в дом через окно веранды дома, в котором временно никто не проживал.

Криминалистам удалось установить, что похитителей было двое. Сотрудники угрозыска установили, что подозреваемыми могут быть двое приезжих бийчан, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Их задержали.

Как оказалось, парни спрятали похищенное оборудование у знакомого. Водяную станцию нашли и вернули хозяевам. Задержанные пояснили, что насос они хотели поставить в доме одного из них для личного использования.

Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.