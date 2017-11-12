На Алтае мужчина избил сожительницу до полусмерти и сам вызвал скорую помощь

В Усть-Коксинском районе 31-летний мужчина избил сожительницу. В дежурную часть отделения полиции по Усть-Коксинскому району сообщение об этом поступило от медицинских работников, сообщает МВД по Республике Алтай.
30-летняя жительница села Баштала оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой и телесными повреждениями. Полиция установила, что ее избил сожитель. Между нами произошла ссора во время распития алкоголя.
Мужчина несколько раз ударил женщину палкой по голове и различным частям тела. После чего, опасаясь за жизнь гражданской супруги, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Он признался в содеянном и объяснил свой поступок алкогольным опьянением.
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