На Алтае мужчина избил сожительницу до полусмерти и сам вызвал скорую помощь

Сегодня, 17:34.
Происшествия

В Усть-Коксинском районе 31-летний мужчина избил сожительницу. В дежурную часть отделения полиции по Усть-Коксинскому району сообщение об этом поступило от медицинских работников, сообщает МВД по Республике Алтай.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие. Фото: СС0.

30-летняя жительница села Баштала оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой и телесными повреждениями. Полиция установила, что ее избил сожитель. Между нами произошла ссора во время распития алкоголя.

Мужчина несколько раз ударил женщину палкой по голове и различным частям тела. После чего, опасаясь за жизнь гражданской супруги, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Он признался в содеянном и объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

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