На Алтае мужчина избил сожительницу до полусмерти и сам вызвал скорую помощь

30-летняя жительница села Баштала оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой и телесными повреждениями. Полиция установила, что ее избил сожитель. Между нами произошла ссора во время распития алкоголя.

Мужчина несколько раз ударил женщину палкой по голове и различным частям тела. После чего, опасаясь за жизнь гражданской супруги, он вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Он признался в содеянном и объяснил свой поступок алкогольным опьянением.