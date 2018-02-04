На Алтае мужчина обменял чужой ноутбук на мотоцикл

В полицию обратилась 22-летняя девушка, которая рассказала, что одолжила своему брату ноутбук и гарнитуру к нему. Когда брата осудили, девушка решила забрать ноутбук из его квартиры. Но когда она пришла за ним, 46-летний мужчина, который жил в этой квартире, рассказал, что ноутбук похитили.

Тогда девушка обратилась в полицию. Полицейские задержали этого мужчину и он признался, что обменял чужой ноутбук и гарнитуру на мотоцикл.

По словам девушки, сумма причиненного ущерба — 40 тыс. рублей.

Похищенное изъяли, полицейские проводят проверку.