На Алтае мужчина ударил ножом знакомого из-за обвинения в краже

По предварительной информации, пьяный мужчина пришел к односельчанину и обвинил его в краже. Во дворе жилого дома между знакомыми произошла ссора. Хозяин дома несколько раз ударил гостя кухонным ножом в область бедра.

Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном. Свой поступок мужчина пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения и неприязненным отношением к потерпевшему.

Полицейские проводят проверку.