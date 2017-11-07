На Алтае мужчина ударил ножом знакомого из-за обвинения в краже

В Республике Алтай в больницу с ножевыми ранениями доставили 35-летнего жителя села Бичикту-Бооом. Его ударил ножом односельчанин, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, пьяный мужчина пришел к односельчанину и обвинил его в краже. Во дворе жилого дома между знакомыми произошла ссора. Хозяин дома несколько раз ударил гостя кухонным ножом в область бедра.
Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном. Свой поступок мужчина пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения и неприязненным отношением к потерпевшему.
Полицейские проводят проверку.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.