На Алтае мужчина ударил ножом знакомого из-за обвинения в краже

Сегодня, 13:12.
Происшествия

В Республике Алтай в больницу с ножевыми ранениями доставили 35-летнего жителя села Бичикту-Бооом. Его ударил ножом односельчанин, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Нож и продукты.
Нож и продукты. Фото: СС0.

По предварительной информации, пьяный мужчина пришел к односельчанину и обвинил его в краже. Во дворе жилого дома между знакомыми произошла ссора. Хозяин дома несколько раз ударил гостя кухонным ножом в область бедра.

Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном. Свой поступок мужчина пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения и неприязненным отношением к потерпевшему.

Полицейские проводят проверку.

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