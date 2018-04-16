На Алтае мужчина ударил приятеля ледорубом по голове

В Республике Алтай во время ссоры мужчина ударил друга ледорубом и позвонил в скорую помощь, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, мужчины выпивали в помещении котельной в селе Чоя. Они поссорились и после словесной перепалки подозреваемый ударил приятеля ледорубом по голове.
Испугавшись за жизнь друга, мужчина вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. Медики доставили потерпевшего в больницу с рваной раной на голове.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 2 лет. Он находится под подпиской о невыезде.
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