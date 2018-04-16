На Алтае мужчина ударил приятеля ледорубом по голове

Сегодня, 20:32.
Происшествия

В Республике Алтай во время ссоры мужчина ударил друга ледорубом и позвонил в скорую помощь, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь". Фото: Михаил Хаустов.

По предварительной информации, мужчины выпивали в помещении котельной в селе Чоя. Они поссорились и после словесной перепалки подозреваемый ударил приятеля ледорубом по голове.

Испугавшись за жизнь друга, мужчина вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. Медики доставили потерпевшего в больницу с рваной раной на голове. 

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 2 лет. Он находится под подпиской о невыезде.

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