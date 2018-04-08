На Алтае мужчина ударил женщину совком по голове, потому что она ночью ломилась к нему в дом

В ходе разбирательства сельчанка пояснила, что травму ей причинил ранее судимый 33-летний житель села Кокоря. Сотрудники следственной оперативной группы незамедлительно выехали по адресу указанному потерпевшей.

Они установили, что сельчанка в состоянии алкогольного опьянения ночью приехала в село Кокоря к родственникам, с которыми решила выяснить отношения. Дверь ей никто не открыл, поэтому она начала бить в окна веранды. Мужчина услышал шум и вышел на улицу. В результате произошедшей ссоры, он схватил металлический совок и ударил им женщину по голове, после чего ушел домой. С полученной травмой пострадавшая обратилась в больницу.

Подозреваемого доставили в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. Свой поступок он пытался оправдать неприязненным отношением к потерпевшей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.