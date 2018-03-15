На Алтае пьяная женщина нечаянно задавила ребенка во сне

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в ночь на 27 ноября 2017 года обвиняемая, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, легла спать и положила рядом с собой грудного сына. Из-за неосторожности во время сна женщина придавила своим телом ребенка к кровати. В результате она перекрыла мальчику дыхательные пути, и он задохнулся.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.