На Алтае пьяная женщина нечаянно задавила ребенка во сне

32-летнюю жительницу Горно-Алтайска обвиняют в причинении смерти по неосторожности 5-месячному сыну. Женщина задавила ребенка во сне.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в ночь на 27 ноября 2017 года обвиняемая, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, легла спать и положила рядом с собой грудного сына. Из-за неосторожности во время сна женщина придавила своим телом ребенка к кровати. В результате она перекрыла мальчику дыхательные пути, и он задохнулся.
В ходе следствия женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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