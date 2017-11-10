На Алтае пьяный мужчина набросился с ножом на приятеля

По предварительной информации, в селе Улита потерпевший пришел в гости к приятелю. Сельчане выпила и поссорились. Хозяин дома ударил гостя кухонным ножом в область живота. Затем, опасаясь за жизнь знакомого, он вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Полицейские задержали мужчину. Также они изъяли предполагаемое орудие преступления – нож со следами крови. Подозреваемый признал свою вину.