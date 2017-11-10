На Алтае пьяный мужчина набросился с ножом на приятеля

В больницу с ножевым ранением доставили 30-летнего жителя села Улита. Его ударил ножом знакомый, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, в селе Улита потерпевший пришел в гости к приятелю. Сельчане выпила и поссорились. Хозяин дома ударил гостя кухонным ножом в область живота. Затем, опасаясь за жизнь знакомого, он вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Полицейские задержали мужчину. Также они изъяли предполагаемое орудие преступления – нож со следами крови. Подозреваемый признал свою вину.
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