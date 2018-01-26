На Алтае пьяный тракторист насмерть задавил приятеля

По данным следствия, 12 октября 2017 года трое жителей Турочакского района очищали участок в урочище недалеко от села Иогач. Мужчины были пьяны. Обвиняемый решил припарковать трактор вплотную к стене вагончика и сдал назад. Он не посмотрел, есть ли кто-нибудь у стены и придавил 29-летнего знакомого.

Потерпевший получили телесные повреждения: травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов. Мужчина скончался на месте.

Расследование уголовного дела завершено, его вместе с обвинительным заключением направили прокурору.