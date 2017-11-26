На Алтае спецслужбы задержали главу района

Борисова задержали днем в его доме. Параллельно спецслужбы изымали документы на золотодобывающем руднике "Веселый" в селе Сёйка Чойского района, где когда-то работал Борисов. Подробности дела, в рамках которого был задержан Александр Борисов, пока не сообщаются.

Александр Борисов — третий глава муниципалитета Республики Алтай, задержанный за последние полтора года. Ранее правоохранители задерживали мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина и главу Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева. Дело Облогина рассматривают в суде, а Джаткамбаев всё ещё находится под следствием.

Справка

Александр Борисов родился в 1949 году в Рязанской области. С ноября 1971 живет в Республике Алтай. Работал на руднике "Веселый" горным мастером, начальником шахты, главным инженером рудника. С 1980 года работал в партийных органах КПСС Майминского и Чойского районов. В 1992—1996 годах был главой администрации Чойского района, затем работал в правительстве Республики Алтай. В 2003 году был избран главой Чойского района и несколько раз переизбирался на эту должность.