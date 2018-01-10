На Алтае учительница ударила девочку указкой, у школьницы сотрясение мозга

По данным следствия, ЧП произошло 17 октября в Онгудайской средней школе. У шестикласников был урок математики и учительница ударила 12-летнюю девочку указкой по голове. Ребенок получил черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и ушиба мягких тканей головы. Здоровью был причинен легкий вред.

Учительнице не понравилось, что школьница без разрешения пересела за другую парту и разговаривала с одноклассницей. Девочка не реагировала на замечания педагога.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Его вместе с обвинительным заключением направили прокурору.