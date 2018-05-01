На Алтае выставили на продажу крупный племзавод с коровами, свиньями, лошадьми

Стартовая цена имущественного комплекса 172,6 млн рублей, заявки принимаются до 31 мая, торги проводятся на электронной торговой площадке "Ютендер".

В комплекс включены "КамАЗы" с прицепами, трактора, сеялки, жатки, плуги, комбайны различного назначения (включая John Deere 7300), здания свинарников, коровников, телятников, склады, гаражи, весовая и даже два магазина, две квартиры и АЗС, а также большой объем оборудования (холодильники, охладители и др.).

В том же лоте продается и значительное количества скота — телки, нетели, коровы (коровы перечислены поименно — Душманка, Героиня и т.д.), а также около 1,5 тыс свиней возрастом до года и более 80 — основное стадо.

Залоговое имущество оценивается в 77 млн рублей, свободное от обременения - 95 млн. Не заложенными являются, в частности, земельные участки, в том числе, сельхозназначения, самый крупный из которых 3,3 тыс. га.

Правда, состояние этого имущества не совсем понятно. В конце 2017 года СМИ сообщали, что еще летом имущество передали на ответственное хранение в фирму "Начало". Туда же были переведены работники племзавода. Однако в конце года они жаловались, что им с августа не платят зарплату.

"Линевский племзавод" был частью бизнеса стругов семьи Ольги Антипиной ("Изумрудная страна"), и как подавляющее большинство предприятий агрохолдинга проходит процедуру банкротства. Незадолго до начала крушения "империи Антипиных" в 2009 году вошел в десятку наиболее крупных и эффективных сельхозпредприятий Алтайского края. Банкротом он признан в июне 2016 года, но на торги имущественный комплекс племзавода выставлен впервые. Конкурсный управляющий Сергей Рохин.

Другие активы "Изумрудной страны"

Надо сказать, что активы "Изумрудной страны" продается довольно вяло. Среди крупных покупок - имущество "Бийского сахарного завода" и "Алтайграда".

А вот бийский спиртзавод ("Алтайросспиртпром") продать не удается — 26 апреля он был вновь выставлен на торги как имущественный комплекс за 94 млн рублей - теперь уже посредством публичного предложения. Ни одной заявки пока не поступило, хотя, по словам конкурсного управляющего, предприятие готово к производству.

Впрочем, время еще есть — заявки принимают до 21 сентября. При этом, согласно условиям торгов, цена комплекса будет снижаться каждые 10 дней на 5% до достижения минимально возможной (10% от стартовой).