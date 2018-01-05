На Алтае за многочисленные нарушения временно закрыли павильон с опасной шаурмой

В Горно-Алтайске сотрудники Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в павильоне "Шаурма" на проспекте Коммунистическом,78.

Работники не контролировали температуру куриц-гриль. Кроме того, каждый день до начала и после окончания жарки не проверяли качество фритюра по органолептическим показателям (вкусу, запаху, цвету) и не вели записи по использованию фритюрных жиров. Также сотрудники не оценивали качество полуфабрикатов, не дезинфицировали емкости для воды и стоков. Более того, работники павильона мыли руки в ваннах для посуды и инвентаря.

Сотрудники Роспотребнадзора вынесли протокол о временном запрете деятельности. Суд остановил работу павильона на 20 суток.