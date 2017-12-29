На Алтае задержали таджика, который вез 100 банок взрывчатки из Новосибирска

Сотрудники ФСБ задержали в Кулунде пассажира автобуса, который вез 25 килограммов пороха. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Опасный груз обнаружили на пункте пропуска в Кулунде когда досматривали автобус, шедший по маршруту Новосибирск – Чимкент. У гражданина Республики Таджикистан нашли 100 металлических банок с сыпучим веществом. Он уложил их в деревянный ящик, замаскировав под контейнер для автомобильных инструментов. Экспертиза показала, что внутри банок метательное взрывчатое вещество — порох.
Иностранец сообщил, что ящик ему передал соотечественник, проживающий в Новосибирске. Отправителя быстро нашли. ФСБшники нагрянули к нему домой и пригласили проследовать за ними для дачи показаний. Сделав вид, что готов сотрудничать, обитатель квартиры спрыгнул с балкона второго этажа и попытался сбежать. Но его поймали.
Оказалось, что беглец тоже гражданин Таджикистана. Ранее ему был ограничен въезд на территорию России. Однако он изменил свои установочные данные, на которые получил новые документы. С ними он незаконно пересек границу.
В отношении отправителя груза возбудили два уголовных дела. Пассажира автобуса лишь оштрафовали за нарушение режима в пункте пропуска.
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