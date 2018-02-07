На Алтае женщина дала в суде ложные показания, чтобы помочь знакомому

Во время судебного заседания 30 января в Горно-Алтайском городском суде женщина дала ложные показания. Она была свидетелем по уголовному делу и хотела обеспечить знакомому алиби.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они продолжают расследование уголовного дела.