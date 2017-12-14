На Алтае женщина насмерть забила бывшего сожителя молотком, пока он спал

Сегодня, 13:58.
Происшествия

В Горно-Алтайске полицейские задержали 32-летнюю женщину, которая убила бывшего сожителя молотком, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Молоток.
Молоток. Фото: Михаил Хаустов.

Женщина приехала к бывшему сожителю, чтобы пообщаться с сыном. Дождавшись, пока мужчина уснет, она несколько раз ударила его по голове молотком. От полученных травм мужчина скончался. Женщина забрала с собой ребенка и уехала домой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Женщину задержали.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров