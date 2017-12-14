На Алтае женщина насмерть забила бывшего сожителя молотком, пока он спал

В Горно-Алтайске полицейские задержали 32-летнюю женщину, которая убила бывшего сожителя молотком, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Женщина приехала к бывшему сожителю, чтобы пообщаться с сыном. Дождавшись, пока мужчина уснет, она несколько раз ударила его по голове молотком. От полученных травм мужчина скончался. Женщина забрала с собой ребенка и уехала домой.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Женщину задержали.
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