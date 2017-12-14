На Алтае женщина насмерть забила бывшего сожителя молотком, пока он спал

Женщина приехала к бывшему сожителю, чтобы пообщаться с сыном. Дождавшись, пока мужчина уснет, она несколько раз ударила его по голове молотком. От полученных травм мужчина скончался. Женщина забрала с собой ребенка и уехала домой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Женщину задержали.