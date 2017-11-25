На Арбате поставят памятник погибшим российским журналистам

Монумент установят уже в следующем году. Мемориал будет посвящен сотрудникам отечественных СМИ, погибшим за последние 25 лет. Союз проведет конкурс и выберет памятник.

По данным Международной федерации журналистов, только в 2017 году в мире были убиты 58 журналистов, среди которых двое россиян. По данным ООН, за последние десять лет в мире убиты 930 журналистов и сотрудников редакций.

Гусев призвал тщательнее расследовать убийства журналистов. Он напомнил, что до сих пор не найдены убийцы Владислава Листьева и Дмитрия Холодова.