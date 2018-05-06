На Дне мелаллурга в Заринске выступит группа "Любэ"

В этом году на предприятии "Алтай-Кокс" впервые решили провести голосование среди сотрудников: они назвали тех звезд, которых бы хотели видеть на городском празднике.

Большинство заводчан проголосовали за группу "Звери" и "Любэ". Первые не смогут приехать в Заринск по организационным причинам.

Отмечается, что на праздник приедет еще кто-то из популярных артистов, но пока это держат в секрете.