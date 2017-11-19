На флажке: в Рубцовске уложили асфальт ночью накануне первого снега

В Рубцовске в ночь с 17 на 18 ноября во дворах по ул. Алтайской дорожники закатали новый асфальт, сообщает паблик Типичный Рубцовск. Примечательно, что буквально через день в городе выпал первый снег.
Вероятнее всего, в Рубцовске завершаются работы в рамках программы "Комфортная городская среда".
На свежий асфальт выпал первый снег, жители активно делятся фотографиями снежного города в соцсетях.
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