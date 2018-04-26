На форуме "АТР" обсудят проблемы волонтерских организаций

На форуме "Алтай. Точки Роста 2018", который пройдет с 3 по 9 июня на территории Белокурихи и комплекса "Сибирское подворье", состоится конференция добровольческих организация СНГ. На ней обсудят проблемы, с которыми сталкиваются волонтеры, сообщает краевая администрация.
Всего на форуме будут работать 26 образовательных площадок. Волонтерская конференция состоится на площадке "Добровольчество". Среди спикеров — представители волонтерских организаций России, Армении, Казахстана,Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана. В конференции планируют участвовать около 100 граждан стран СНГ.
Организаторы сообщают, что на мероприятии впервые расскажут о новых механизмах сотрудничества в сфере добровольчества в СНГ. Конференция состоится 5 июня при содействии Ассоциации волонтерских центров России.
Андрей Щукин, председатель Правительства Алтайского края, отметил, что заявки на "АТР" уже подали 1500 человек, а конкурс среди желающих поработать на форуме волонтерами составляет пять человек на место. Регистрация продлится до 30 апреля.
"Главная цель мероприятия — это привлечение молодежи к разработке и реализации стратегических направлений развития территорий России и особенно Сибирского федерального округа, реализация перспективных молодежных проектов местного развития, продвижения новых технологий", — пояснил Андрей Щукин.
Образовательная программа форума будет включать четыре направления: "Ты — предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество".
Новшеством юбилейного десятого форума "АТР" станет запуск трех новых площадок: "Стартап" (для владельцев бизнеса до одного года), "Проектная фотография" (для фотографов, желающих получить навыки проектной работы), "Кино и креативная экономика" (для молодых кинематографистов).
Ещё одно нововведение – акселератор проектов для участников направления "Ты — предприниматель". На этой платформе можно будет познакомиться с руководителями площадок и программой форума, а также провести самодиагностику и оценку своего проекта.
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