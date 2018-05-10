На Каннском фестивале зрители аплодировали картине Серебренникова стоя

Сюжет фильма основан на малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя и разворачивается в Ленинграде в начале 1980-х годов. В центре фильма — запись первого альбома группы "Кино" и становление Ленинградского рок-клуба, а также взаимоотношения Виктора Цоя и Майка Науменко.

На премьеру картины в Канны приехали продюсер Илья Стюарт, а также актеры — исполнители главных ролей Тео Ю, сыгравший Цоя, Рома Зверь, выступивший в роли Науменко, и Ирина Старшенбаум, которая сыграла жену лидера группы "Зоопарк" Наталью. Актеры пронесли плакат с именем режиссера по красной дорожке.

Кирилл Серебренников приехать на кинофестиваль не смог, так как находится под домашним арестом с августа 2017 года по подозрению в хищении 133 млн рублей. Деньги были выделены Министерством культуры на реализацию проекта "Платформа" на базе "Седьмой студии" в период с 2011 по 2014 год.