"На коня, пролетарий!". Коллекция плакатов времен революции

Революционные плакаты - средства пропаганды и агитации. Даже спустя сто лет после революции их образный язык оказывает сильное эмоциональное воздействие. "Взглянул зритель — мыслью объят, вот это и есть плакат!", - писал один из популярных авторов советского плакатного искусства Виктор Дени. Справедливость этих слов прочувствует и современный зритель. Тем более, что некоторые плакаты спустя сто лет приобрели новые смыслы.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.
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