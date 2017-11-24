"На коня, пролетарий!". Коллекция плакатов времен революции

Революционные плакаты - средства пропаганды и агитации. Даже спустя сто лет после революции их образный язык оказывает сильное эмоциональное воздействие. "Взглянул зритель — мыслью объят, вот это и есть плакат!", - писал один из популярных авторов советского плакатного искусства Виктор Дени. Справедливость этих слов прочувствует и современный зритель. Тем более, что некоторые плакаты спустя сто лет приобрели новые смыслы.

Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова. Революционные плакаты. Фото: Из коллекции Евгения Куракова.