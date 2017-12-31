На Красной площади прогремели выстрелы. Есть раненый в голову

Сотрудники московской полиции 31 декабря в 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе задержали 26-летнего подозреваемого в стрельбе в ресторане на улице Никольской около Красной площади в Москве, сообщает Znak.com.
В МВД РФ уточнили, что в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, поэтому сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.
В результате стрельбы на Никольской улице ранения получили 29-летний мужчина и 23-летняя девушка. Не исключается, что причиной инцидента могла послужить ревность.
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывало, что после инцидента полицейские искали уроженца Республики Марий Эл, 1991 года рождения, зарегистрированного в городе Жуковский Московской области, у которого при себе мог быть травматический пистолет. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.
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