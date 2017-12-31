На Красной площади прогремели выстрелы. Есть раненый в голову

В МВД РФ уточнили, что в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, поэтому сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.

В результате стрельбы на Никольской улице ранения получили 29-летний мужчина и 23-летняя девушка. Не исключается, что причиной инцидента могла послужить ревность.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах указывало, что после инцидента полицейские искали уроженца Республики Марий Эл, 1991 года рождения, зарегистрированного в городе Жуковский Московской области, у которого при себе мог быть травматический пистолет. Источник рассказал РИА Новости, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку.