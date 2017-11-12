На Международную космическую станцию отправят кишечную палочку

NASA отправит на МКС бактерии кишечной палочки. Учёные полагают, что изучение бактерий в космосе позволит производить более эффективные медикаменты для лечения заболеваний, вызываемых кишечной палочкой, пишет Life.
Микроорганизмы доставят на МКС грузовым кораблём Cygnus, запуск которого запланирован на сегодня, 12 ноября.
Интернациональный экипаж станции планирует провести над бактериями целую серию экспериментов. Среди них — исследования влияния на бактерии микрогравитации и реакции на антибиотики со стороны как встречающихся в природе, так и мутировавших организмов.
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