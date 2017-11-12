На Международную космическую станцию отправят кишечную палочку

Микроорганизмы доставят на МКС грузовым кораблём Cygnus, запуск которого запланирован на сегодня, 12 ноября.

Интернациональный экипаж станции планирует провести над бактериями целую серию экспериментов. Среди них — исследования влияния на бактерии микрогравитации и реакции на антибиотики со стороны как встречающихся в природе, так и мутировавших организмов.