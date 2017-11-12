На Международную космическую станцию отправят кишечную палочку

Сегодня, 13:22.
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NASA отправит на МКС бактерии кишечной палочки. Учёные полагают, что изучение бактерий в космосе позволит производить более эффективные медикаменты для лечения заболеваний, вызываемых кишечной палочкой, пишет Life.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС. Фото: СС0.

Микроорганизмы доставят на МКС грузовым кораблём Cygnus, запуск которого запланирован на сегодня, 12 ноября.

Интернациональный экипаж станции планирует провести над бактериями целую серию экспериментов. Среди них — исследования влияния на бактерии микрогравитации и реакции на антибиотики со стороны как встречающихся в природе, так и мутировавших организмов.

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