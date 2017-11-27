На охрану зданий правительства Алтайского края и АКЗС выделят почти 17 млн рублей

Власти Алтайского края ищут охрану для зданий Заксобрания и правительства региона. Для этих целей из бюджета готовы выделить 16,8 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупок.
В документах говорится, что нужно будет охранять несколько зданий по адресам проспект Ленина, 59 (правительство края), улица Анатолия, 81 (краевое Заксобрание) и улица Никитина, 86 (административное здание).
Согласно документам, подрядчик обязан охранять персонал и посетителей, обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы. Кроме того, нужно охранять имущество и патрулировать территорию по ночам.
Сотрудники охраны должны иметь 6-й разряд, удостоверение нового образца, а также личную карточку охранника, выданную органами внутренних дел. Кроме того, не менее 80% охраны должны составлять те, чей опыт работы более трех лет.
Победителя аукциона назовут 29 декабря.
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