На побережье Средиземноморья обнаружили тела 26 изнасилованных девушек

Среди погибших — в основном девушки от 14 до 18 лет, по подозрению следствия, их изнасиловали и убили.

Мертвые девушки находились в резиновой лодке еще с 64 мигрантами.

Всего военные поймали 375 мигрантов, которые в лодках плыли из Африки к берегам Италии, уточняет Nation News. Это были выходцы из Сенегала, Ганы, Нигерии, Судана, Гамбии. Всех их доставили в Салерно, как и тела 26 девушек. Прокуратура Италии начала расследование, пишет ura.ru.