На побережье Средиземноморья обнаружили тела 26 изнасилованных девушек

Моряки испанского военного судна "Кантабрия" у берегов Италии обнаружило 26 мертвых девушек. Предположительно, они пытались пересечь Средиземное море, пишет Life.ru.
Среди погибших — в основном девушки от 14 до 18 лет, по подозрению следствия, их изнасиловали и убили.
Мертвые девушки находились в резиновой лодке еще с 64 мигрантами.
Всего военные поймали 375 мигрантов, которые в лодках плыли из Африки к берегам Италии, уточняет Nation News. Это были выходцы из Сенегала, Ганы, Нигерии, Судана, Гамбии. Всех их доставили в Салерно, как и тела 26 девушек. Прокуратура Италии начала расследование, пишет ura.ru.
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