На ТНТ начинается сериал про экстрасенса "Света с того света"

9 января в 20:00 на ТНТ начинается сериал "Света с того света". Это история про обаятельную мошенницу, девушку Свету, выпускницу медучилища, после несчастного случая оказавшуюся ограниченной в движении.
Чтобы вновь встать на ноги, Свете нужна платная операция. Но как заработать, если нет возможности даже выйти из дома? На просторах интернета она, представляясь магом-биоэнерготерапевтом Светозарой, за небольшую плату помогает людям решить их личные проблемы. В ее арсенале - обаяние, бурная фантазия и неиссякаемая энергия космоса. Именно в нее и верят все клиенты Светозары.
В Сети Света не только пытается заработать, но и ищет любовь. Она переписывается с красавцем-бизнесменом Игорем.
Кроме Светы в сериале есть и другие персонажи. Ее лучшая подруга Ирка работает парикмахером. Вместе со своим парнем Пашей и Светой снимает "двушку". Ирка может мастерски выведать любую тайну человека, поэтому становится правой рукой Светозары и находит ей клиенток.
Паша, бойфренд Ирки - современный, беспринципный, циничный парень, живущий за счет своей девушки, что нисколько его не беспокоит. Часто бесцеремонно врывается в онлайн-сеансы Светозары, распугивая клиентов.
"Света с того света" - это истории про дружбу, любовь, силу духа, отсутствие барьеров и, конечно, про чувство юмора, без которого невозможно прожить в этом мире неравных возможностей. Этот сериал стал экспериментом ТНТ, снятым в необычном формате веб-сериала. Все происходящее на экране зрители видят как будто через объектив веб-камеры. В России подобный формат съемок использовался впервые.
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