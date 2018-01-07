На ТНТ начинается сериал про экстрасенса "Света с того света"

Чтобы вновь встать на ноги, Свете нужна платная операция. Но как заработать, если нет возможности даже выйти из дома? На просторах интернета она, представляясь магом-биоэнерготерапевтом Светозарой, за небольшую плату помогает людям решить их личные проблемы. В ее арсенале - обаяние, бурная фантазия и неиссякаемая энергия космоса. Именно в нее и верят все клиенты Светозары.

В Сети Света не только пытается заработать, но и ищет любовь. Она переписывается с красавцем-бизнесменом Игорем.

Кроме Светы в сериале есть и другие персонажи. Ее лучшая подруга Ирка работает парикмахером. Вместе со своим парнем Пашей и Светой снимает "двушку". Ирка может мастерски выведать любую тайну человека, поэтому становится правой рукой Светозары и находит ей клиенток.

Паша, бойфренд Ирки - современный, беспринципный, циничный парень, живущий за счет своей девушки, что нисколько его не беспокоит. Часто бесцеремонно врывается в онлайн-сеансы Светозары, распугивая клиентов.

"Света с того света" - это истории про дружбу, любовь, силу духа, отсутствие барьеров и, конечно, про чувство юмора, без которого невозможно прожить в этом мире неравных возможностей. Этот сериал стал экспериментом ТНТ, снятым в необычном формате веб-сериала. Все происходящее на экране зрители видят как будто через объектив веб-камеры. В России подобный формат съемок использовался впервые.