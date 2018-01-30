На Урале хотят возобновить уголовное дело о гибели группы Дятлова

"Мы ожидаем приезда адвоката Леонида Прошкина (в прошлом — прокурор-криминалист, прим. ред.), он хочет добиться возобновления следствия по уголовному делу о гибели группы Дятлова, для этого он вновь берет доверенности от родственников погибших дятловцев, — рассказал руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. — Но он просит большую сумму — порядка 200 тысяч рублей. Конечно, столько нам не собрать — надо будет искать какого-то спонсора. Но мы хотя бы начнем сбор пожертвований — поставим коробку. Взамен будем дарить книгу священника Каракишева".

По словам Кунцевича, для выступления на ежегодной дятловской конференции записалось 18 человек. Ежегодная дятловская конференция состоится в Екатеринбурге 2 февраля (в день гибели туристов-дятловцев).

Факт

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов множество — от испытаний военной техники до паранормальных явлений. Из 10 человек в живых остался один.