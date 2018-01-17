На Урале киллеры зверски зарезали в машине бизнесмена и его 7-летнего сына

Вчера, 16:32.
Происшествия

17 января в Оренбурге в автомобиле Toyota Land Cruiser 200 были найдены трупы 35-летнего бизнесмена и его 7-летнего сына. Тела погибших были со следами множественных ножевых ранений, сообщает Следком.

В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.

Автомобиль с телами убитых обнаружили около 9 часов утра во дворе жилых домов  №96 и №98 по улице Карагандинской.

Возбуждено уголовное дело.

По данным Рен-ТВ, машину пытались поджечь. Местные СМИ установили имя погибшего бизнесмена, это Денис Чернов, который занимался оценкой авто. По предварительным данным, предприниматель жил с семьей в доме рядом с местом происшествия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров