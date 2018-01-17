На Урале киллеры зверски зарезали в машине бизнесмена и его 7-летнего сына

17 января в Оренбурге в автомобиле Toyota Land Cruiser 200 были найдены трупы 35-летнего бизнесмена и его 7-летнего сына. Тела погибших были со следами множественных ножевых ранений, сообщает Следком.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.
Автомобиль с телами убитых обнаружили около 9 часов утра во дворе жилых домов №96 и №98 по улице Карагандинской.
Возбуждено уголовное дело.
По данным Рен-ТВ, машину пытались поджечь. Местные СМИ установили имя погибшего бизнесмена, это Денис Чернов, который занимался оценкой авто. По предварительным данным, предприниматель жил с семьей в доме рядом с местом происшествия.
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