На Урале киллеры зверски зарезали в машине бизнесмена и его 7-летнего сына

В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru. В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru. В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru. В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru. В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru. В Оренбурге в машине зарезали бизнесмена с ребенком. Фото: опубликовано на ural56.ru.

Автомобиль с телами убитых обнаружили около 9 часов утра во дворе жилых домов №96 и №98 по улице Карагандинской.

Возбуждено уголовное дело.

По данным Рен-ТВ, машину пытались поджечь. Местные СМИ установили имя погибшего бизнесмена, это Денис Чернов, который занимался оценкой авто. По предварительным данным, предприниматель жил с семьей в доме рядом с местом происшествия.