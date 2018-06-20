На Урале почти две недели в запертой машине находились львица, питоны и две собаки

Львица, два пуделя и два питона почти две недели оставались запертыми в автомобиле, который стоял во дворе одного из домов в Челябинске, пишут РИА Новости.
"Животных во дворе по улице Котина в автомобиле обнаружили местные охранники. Животные находились там почти две недели. Охранники приходили, кормили животных. Львице примерно около семи месяцев, в машине ей очень жарко, но сам автомобиль не заперт, окна были приоткрыты", — рассказал президент челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.
Сейчас животных передали в приют фонда, минувшую ночь они провели хорошо, добавил Даллакян.
Он рассказал, что владелец животных известен — он сам приходил в приют с еще двумя собаками, накормил львицу и выгулял пуделей. Это артист цирка, который едет в Казахстан на гастроли, а в Челябинске занимается оформлением ветеринарных сопроводительных документов.
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