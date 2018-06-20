На Урале почти две недели в запертой машине находились львица, питоны и две собаки

"Животных во дворе по улице Котина в автомобиле обнаружили местные охранники. Животные находились там почти две недели. Охранники приходили, кормили животных. Львице примерно около семи месяцев, в машине ей очень жарко, но сам автомобиль не заперт, окна были приоткрыты", — рассказал президент челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян.

Сейчас животных передали в приют фонда, минувшую ночь они провели хорошо, добавил Даллакян.

Он рассказал, что владелец животных известен — он сам приходил в приют с еще двумя собаками, накормил львицу и выгулял пуделей. Это артист цирка, который едет в Казахстан на гастроли, а в Челябинске занимается оформлением ветеринарных сопроводительных документов.





