На заброшенной военной базе на Алтае сняли клип про человека в скафандре

Новосибирцы сняли в алтайских горах клип на песню "Компас" группы "Lentos & Дым", пишет НГС. Съемки проходили на заброшенной военной базе еще в мае, но клип на канале солиста Дмитрия Дыма в YouTube появился только в ноябре.
Видео снимали на личные деньги участников группы, рассказала изданию режиссёр клипа и солистка "Lentos & Дым" Елена Волкова. Еще 15 тысяч рублей на съемки выделилнезнакомый человек. Скафандр взяли у знакомого фотографа.
На Алтае группа проработала четыре дня. Все это время новосибирцы практически не спали, так как в клипе есть и ночные съемки.
Елена Волкова,
солистка группы "Lentos & Дым":
Эта песня о том, что мы очень много пишем, читаем, занимаемся различными экспериментами, познаём космос, познаём Землю, но не можем познать себя и до сих пор не знаем, кто мы на самом деле. Но умея всё на свете, мы просто не умеем жить, не понимаем, как это делать. Идея клипа в том, что человеку нужен человек. Это простая истина, которая не нами придумана, но нами использована.
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