На заброшенной военной базе на Алтае сняли клип про человека в скафандре

Эта песня о том, что мы очень много пишем, читаем, занимаемся различными экспериментами, познаём космос, познаём Землю, но не можем познать себя и до сих пор не знаем, кто мы на самом деле. Но умея всё на свете, мы просто не умеем жить, не понимаем, как это делать. Идея клипа в том, что человеку нужен человек. Это простая истина, которая не нами придумана, но нами использована.