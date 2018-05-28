Началось голосование в детском "Евровидении", в котором участвует девочка из Барнаула

Анна Филипчук участвует в в финале национального тура Детского Евровидения 2018. Фото: www.jesc-russia.com. Юная певица из Барнаула Аня Филипчук прошла в финал национального этапа Детского Евровидения. Фото из архива редакции. Анна Филипчук. Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Анна Филипчук на конкурсе "Детская новая волна 2017". Фото: из личного архива. Анна Филипчук. Фото: YouTube, скриншот.

В апреле в Москве 100 ребят состязались в отборочном туре. В финал вышли 10 певцов и два коллектива. 3 июня им предстоит побороться в "Артеке" за путевку на Детское Евровидение, которое в этом году пройдет в Минске.

Справка

Анна Филипчук участвовала в шоу-театра песни "Каприз" имени Елены Щербаковой, неоднократно становилась победительницей музыкальных и творческих конкурсов разного уровня, в том числе международных, имеет статус "Маленькая мисс Барнаула-2013". В настоящее время Аня является студенткой академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2017 году она дошла до полуфинала престижного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна ". В 2018 году получила звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике.