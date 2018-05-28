Началось голосование в детском "Евровидении", в котором участвует девочка из Барнаула

Барнаульская школьница Анна Филипчук принимает участие в российском этапе Детского Евровидения и прошла в финал. На сайте конкурса началось голосование за понравившегося финалиста. Вы можете помочь нашей юной землячке, отдав за нее свой голос.
В апреле в Москве 100 ребят состязались в отборочном туре. В финал вышли 10 певцов и два коллектива. 3 июня им предстоит побороться в "Артеке" за путевку на Детское Евровидение, которое в этом году пройдет в Минске.
Справка
Анна Филипчук участвовала в шоу-театра песни "Каприз" имени Елены Щербаковой, неоднократно становилась победительницей музыкальных и творческих конкурсов разного уровня, в том числе международных, имеет статус "Маленькая мисс Барнаула-2013". В настоящее время Аня является студенткой академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2017 году она дошла до полуфинала престижного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая Волна ". В 2018 году получила звание кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике.
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