NASA показало краш-тест самолета

Потом появляется салон самолета, который ударяется о землю с теми же манекенами.

Специалисты собирают информацию с датчиков и исследуют технические останки, чтобы понять, как именно катастрофа влияет на технику и людей внутри. Эти данные помогают выработать новые требования к безопасности авиатехники, пишет "Моя Планета".