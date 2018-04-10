NASA показало краш-тест самолета

Ролик начинается с того, что специалисты разбивают маленький самолет с двумя манекенами внутри, пишет SlashGear.
Потом появляется салон самолета, который ударяется о землю с теми же манекенами.
Специалисты собирают информацию с датчиков и исследуют технические останки, чтобы понять, как именно катастрофа влияет на технику и людей внутри. Эти данные помогают выработать новые требования к безопасности авиатехники, пишет "Моя Планета".
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